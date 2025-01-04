قتيل وتسعة جرحى بعملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (السلطة الفلسطينية)

afp_tickers

2دقائق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الجمعة مقتل شاب وإصابة تسعة فلسطينيين آخرين، بينهم أربعة جروحهم خطرة، في عملية عسكرية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيّم بلاطة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ شابا يبلغ من العمر 18 عاما “استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيّم بلاطة”.

وأضافت أنّ “تسع إصابات، بينها 4 بحالة خطيرة، نُقلت من مخيّم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال” الإسرائيلي.

وبحسب الوكالة فقد “اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيّم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة”.

وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنّه يحقّق في الوقائع المذكورة.

وتصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية.

ووفقا لوزارة الصحة في رام الله، قُتل ما لا يقلّ عن 815 فلسطينيا في الضفة الغربية في هجمات للجيش الإسرائيلي أو برصاص مستوطنين، منذ اندلاع الحرب في القطاع.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.

سكل/بم