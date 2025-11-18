قتيل وثلاثة جرحى بهجوم في جنوب الضفة الغربية (خدمة إسعاف إسرائيلية)

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بهجوم وقع في جنوب الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلنت خدمة إسعاف إسرائيلية الثلاثاء.

ووقع الهجوم عند مفترق طرق تجمع غوش عتصيون الاستيطاني على الطريق الواصلة بين مدينتي بيت لحم والخليل الفلسطينيتين في جنوب الضفة الغربية والذي سبق أن شهد هجمات عدة ضد إسرائيليين خلال السنوات القليلة الماضية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات جراء “هجوم بالدهس والطعن عند تقاطع غوش عتصيون” في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت خدمة “نجمة داود الحمراء” مقتل رجل في الثلاثين من عمره، وأن طواقمها قدمت “العلاج لامرأة في الأربعين من عمرها كانت في حالة خطيرة، ولرجل يبلغ حوالي 30 عاما وفتى عمره 15 عاما كانا في حالة متوسطة”.

وفي بيان لاحق، قال الجيش إن قواته قامت “بتحييد إرهابيين إثنيين” في الموقع.

وبحسب البيان “عُثر على عدة مواد متفجرة في السيارة” التي استخدمها المهاجمون، فيما يقوم الجيش “بعمليات تفتيش وإقامة حواجز على الطرق إلى جانب تطويق المنطقة”.

من جهته، قال مستشفى هداسا عين كارم في القدس في بيان إن “امرأة أصيبت بطلق ناري” خلال الهجوم وتم نقلها في حالة حرجة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن المرأة أصيبت برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون خلال محاولتهم التصدي للمهاجمين.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية المسؤولة عن تنسيق العلاقات مع الجانب الإسرائيلي “استشهاد الشاب عمران إبراهيم عمران الأطرش (18 عاما) من مدينة الخليل، والشاب وليد محمد خليل صبارنة (18 عاما) من بلدة بيت أمر، بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما جنوب بيت لحم واحتجاز جثمانيهما”.

إلى ذلك، رحّبت حركة الجهاد الإسلامي في بيان بـ”العملية البطولية … عند مفرق غوش عتصيون” جنوب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية.

وقالت الحركة “نبارك هذه العملية (التي تأتي) ردا على جرائم عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال التي لا تتوقف بحق أبناء شعبنا”.

أما المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (يشع) فألقى باللوم على الحكومة الإسرائيلية لرفضها مشروع ضم الضفة الغربية الذي أقره أكثر من 70 نائبا إسرائيليا في تموز/يوليو الماضي.

وقال المجلس “عندما تسمح دولة إسرائيل ضمنا بإمكانية إقامة دولة فلسطينية، يعود الإرهاب ليظهر من جديد”.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أطلق شرارة الحرب في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1007 فلسطينيين، بينهم مسلحون، في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الحرب. وفي الفترة نفسها، قُتل 43 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

