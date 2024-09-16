قتيل وسبعة مفقودين في حصيلة جديدة في تشيكيا جراء العاصفة بوريس

afp_tickers

2دقائق

لقي شخص مصرعه وفقد سبعة آخرون في تشيكيا عقب الفيضانات الناجمة عن العاصفة بوريس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة التشيكية صباح الاثنين.

وقال قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للإذاعة العامة “للأسف غرق شخص في نهر كراسوفكا قرب برونتال (شمال شرق)” والشرطة “اعلنت أن سبعة أشخاص في عداد المفقودين”.

في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية التي ضربتها العاصفة بوريس، بلغ عدد القتلى الآن تسعة إضافة إلى العديد من المفقودين. كما تم إجلاء آلاف الأشخاص.

وبعد مصرع أربعة أشخاص في رومانيا السبت ارتفعت الحصيلة الأحد بعد العثور على جثتين وفقدان شخص في جنوب شرق البلاد، وغرق شخص في بولندا ومقتل إطفائي في عملية انقاذ في النمسا.

وتظهر الصور الصادمة التي التقطها مصورو وكالة فرانس برس في المنطقة أحياء بأكملها تحت المياه وتم إنقاذ السكان ووضع أكياس رمل للحد من ارتفاع منسوب المياه.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطل شبكة النقل وإجلاء السكان في جميع أنحاء المنطقة.

يبدو أن الوضع تحسن قليلا صباح الاثنين في بعض المناطق في جمهورية تشيكيا لكن الأمطار الغزيرة والفيضانات تثير مخاوف من حدوث المزيد من الأضرار الجسيمة قرب الأنهر.

فرج/ليل/نور