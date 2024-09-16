مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

قتيل وسبعة مفقودين في حصيلة جديدة في تشيكيا جراء العاصفة بوريس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لقي شخص مصرعه وفقد سبعة آخرون في تشيكيا عقب الفيضانات الناجمة عن العاصفة بوريس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة التشيكية صباح الاثنين.

وقال قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للإذاعة العامة “للأسف غرق شخص في نهر كراسوفكا قرب برونتال (شمال شرق)” والشرطة “اعلنت أن سبعة أشخاص في عداد المفقودين”.

في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية التي ضربتها العاصفة بوريس، بلغ عدد القتلى الآن تسعة إضافة إلى العديد من المفقودين. كما تم إجلاء آلاف الأشخاص.

وبعد مصرع أربعة أشخاص في رومانيا السبت ارتفعت الحصيلة الأحد بعد العثور على جثتين وفقدان شخص في جنوب شرق البلاد، وغرق شخص في بولندا ومقتل إطفائي في عملية انقاذ في النمسا.

وتظهر الصور الصادمة التي التقطها مصورو وكالة فرانس برس في المنطقة أحياء بأكملها تحت المياه وتم إنقاذ السكان ووضع أكياس رمل للحد من ارتفاع منسوب المياه.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطل شبكة النقل وإجلاء السكان في جميع أنحاء المنطقة.

يبدو أن الوضع تحسن قليلا صباح الاثنين في بعض المناطق في جمهورية تشيكيا لكن الأمطار الغزيرة والفيضانات تثير مخاوف من حدوث المزيد من الأضرار الجسيمة قرب الأنهر.

فرج/ليل/نور

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
46 إعجاب
42 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
7 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
51 إعجاب
74 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية