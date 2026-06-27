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قتيل و13 جريحا حصيلة اصطدام طائرة صغيرة بناطحة سحاب في بكين

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أسفر اصطدام طائرة صغيرة بأطول ناطحة سحاب في بكين الجمعة عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصا آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت من دون تحديد سبب هذا الحادث النادر للغاية. 

وأفادت السلطات في منطقة تشاويانغ ببكين، حيث وقع الحادث، عبر منصة التواصل الاجتماعي “ويتشات” (WeChat) بأنه “في 26 حزيران/يونيو عند الساعة 17,55 (…)، اصطدمت طائرة رياضية خفيفة ذات محرك واحد ومقعدين بمبنى شاهق الارتفاع في الجو”. 

وأشارت إلى أن الحادثة أدت إلى “مقتل الطيار الذي كان الشخص الوحيد على متنها، بينما أُصيب 13 شخصا في موقع الحادث”.

وكان شاهد عيان أفاد الجمعة برؤية حطام طائرة ونيران عند قاعدة أعلى ناطحة سحاب في بكين، بينما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس فجوة في إحدى جهاتها.

وأظهرت لقطات فيديو التقطها الشاهد من مبنى قريب، عربات إطفاء وهي ترش المياه على ألسنة لهب على الأرض أمام برج “سيتيك” البالغ ارتفاعه 528 مترا، بينما كان حطام يشبه جزءا من طائرة صغيرة، على الأرض بجوار المبنى.

ويتألف برج “سيتيك” (CITIC) من 108 طبقات فوق الأرض وسبع تحتها، ويعمل فيه نحو 12 ألف موظف. وتفرض الصين قيودا صارمة على مجالها الجوي، خصوصا فوق المناطق الحضرية في بكين. 

بور-اهل/جك/ب ح 

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