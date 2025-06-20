قتيل و13 جريحا على الأقل إثر ضربة روسية على أوديسا الأوكرانية

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قتل شخص على الأقلّ وجرح أكثر من عشرة إثر غارة جوّية روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة.

ونشرت خدمة الطوارئ صورا لعناصر الإسعاف وهم يساعدون امرأة بلباس النوم تقفز من نافذة منزل تلتهمه النيران.

ويكثّف كلّ من موسكو وكييف الضربات بالمسيّرات والصواريخ البالستية، فيما تبدو المفاوضات التي حرّك عجلتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك الانهيار بعد ثلاث سنوات من الحرب.

وأفادت الشرطة الأوكرانية عن مقتل شخص وإصابة 13 في أوديسا، بمن فيهم ثلاثة عناصر إسعاف أصيبوا في موقع الهجوم.

وقال الحاكم أوليغ كيبر إن “الضربة طالت مباني سكنية ومؤسسات تعليم عال ومنشآت مدنية وشبكات مواصلات”.

وكشفت القوّات الجوّية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 86 مسيّرة أسقطت الدفاعات الجوية 70 منها.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية من جانبها عن إسقاط 61 مسيّرة أوكرانية على الأقلّ.

وتتعرّض أوديسا التي تعدّ من كبرى المدن الساحلية الأوكرانية والمدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لقصف متواصل منذ شنّ روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

بور-جبر/م ن/دص