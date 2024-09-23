قتيل و23 جريحا بقصف روسي على أوكرانيا

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أسفر قصف روسي على منطقتين أوكرانيتين عن مقتل شخص وإصابة 23 بجروح، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين.

وذكر حاكما المنطقتين والشرطة بأن شخصا قُتل وأصيب سبعة بجروح في منطقة خيرسون الأحد بينما أصيب 16 شخصا بجروح جراء ضربة استهدفت مدينة زابوريجيا خلال الليل.

وفي خيرسون، استهدف قصف وضربات جوية روسية أبنية سكنية، ما أدى إلى مقتل امرأة تبلغ 61 عاما وإصابة سبعة أشخاص بجروح الأحد، وفق حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

وفي زابوريجيا أصيب 16 شخصا بجروح بعدما نفّذت روسيا سبع ضربات جوية خلال الليل على المدينة والمنطقة المحيطة بها، بحسب الشرطة الوطنية الأوكرانية.

تتزامن الهجمات مع زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لعرض خطته لوضع حد للحرب المتواصلة مع روسيا منذ عامين ونصف العام.

وكتب حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف على منصة “تلغرام” بأنه تم نقل أربعة من الجرحى إلى المستشفى.

نشر الحاكم والشرطة صورا للمباني السكنية التي دُمرت شرفاتها وتهشّمت نوافذها ولسيارات متضررة.

وقال فيدوروف إن 13 مبنى شاهقا تضرر إضافة إلى مؤسسات تعليمية ومنازل خاصة.

تسيطر روسيا على أجزاء من خيرسون وزابوريجيا.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية بأن دفاعاتها أسقطت ثلاث مسيّرات هجومية من طراز “شاهد” خلال الليل ومنعت مسيّرة أخرى وصاروخي كروز من بلوغ أهدافها.

وفي روسيا، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير ثماني مسيّرات أوكرانية فوق منطقتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين خلال الليل.

بور/لين/نور