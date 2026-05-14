قتيل و31 جريحا في ضربات ليلية واسعة على كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيّرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا ليل الأربعاء الخميس.

وأسفر القصف الذي حصل بعد 48 ساعة من انتهاء هدنة مع روسيا عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثين آخرين بجروح.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي “أطلق الروس ليلا أكثر من 670 طائرة مسيّرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا”، موضحا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف بعد إصابة مبنى سكني مكوّن من تسع طبقات بطائرة مسيّرة روسية، مشيرا إلى أن “جزءا كاملا منه دُمّر تماما”.

وكانت فرق الإنقاذ تعمل في ساعات الصباح الأولى على إزالة الأنقاض بحثا عن ناجين، وفق ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس في الموقع.

واشار الرئيس الأوكراني في بيان إلى أن أضرارا جسيمة سُجِّلَت في العاصمة كييف في أكثر من “20 موقعا في أنحاء المدينة”، بينها ما هو مدني.

وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس الموجودون في العاصمة بأنهم سمعوا دويّ انفجارات عنيفة طوال قسم كبير من الليل، وشاهدوا أنظمة الدفاع الجوي وهي تحاول التصدي للمقذوفات فوق المدينة.

واحتمى سكان العاصمة خلال القصف في محطات المترو والملاجئ.

ورأى زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنها “ليست أفعال من يعتقدون أن الحرب توشك على نهايتها”. وأضاف “من المهم ألا يلزم شركاؤنا الصمت إزاء هذه الضربة”.

وأشارت هيئة الطوارئ الحكومية على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن “عدد الجرحى وصل إلى 31 على الاقل من بينهم طفل عند الساعة 07,30 (04,30 ت غ)”.

وعاودت روسيا ليلة الإثنين إلى الثلاثاء قصف المدن الأوكرانية يوميا بعد هدنة استمرت ثلاثة أيام بمناسبة إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت كييف أنها سترد بالمثل، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها اعترضت 36 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلة الأربعاء إلى الخميس.

– “800 مسيّرة” الأربعاء –

وكانت روسيا أطلقت الأربعاء “800 طائرة مسيرة” على الأقل على أوكرانيا، وفقا للرئيس زيلينسكي.

وقال الرئيس الأوكراني “قطعا لا يمكن أن يوصف بالمصادفة تزامن واحد من أكبر الهجمات وأطولها على أوكرانيا مع زيارة الرئيس الأميركي إلى الصين، وهي زيارة تُعلَّق عليها آمال كبيرة”،

وحضّ زيلينسكي أيضا نظيره الأميركي دونالد ترامب على بحث السبل الكفيلة بوضع حدّ للغزو الروسي خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي بدأ صباح الخميس في بكين.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الطرفان برعاية الولايات المتحدة وطُبّق بين 9 و11 أيار/مايو، إلا أنه لم يشهد أي هجوم واسع النطاق.

وبحسب تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في مطلع كانون الثاني/يناير، قُتل حوالى 15 ألف مدني أوكراني وأصيب 40600 آخرون منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.

وكان العام 2025 الأكثر حصدا للأرواح بعد العام 2022، مع مقتل أكثر من 2500 مدني، وفقا للتقرير.

