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قديروف يتّهم ماسك ب”تعطيل” سيارته “تسلا سايبرترك” عن بعد

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اتّهم الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا بتعطيل مركبته وهي من طراز “تسلا سايبرترك” عن بعد والتي يقول إنه تلقاها منه كهدية في آب/أغسطس.

وكان قديروف الذي يحكم الشيشان بقبضة من حديد منذ أكثر من 17 عاما، شارك مقطع فيديو في آب/أغسطس يظهره خلف عجلة قيادة سيارة “تسلا سايبرترك” مع مدفع رشاش مثبت في الجزء الخلفي من المركبة.

وكان قديروف أعلن أن إيلون ماسك قدمها له فيما قال الأخير على منصة إكس إنها ادعاءات كاذبة.

وقال قديروف في منشور على تلغرام “أخيرا، عطّل ماسك مركبة +تسلا سايبرترك+ عن بعد. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن (…) ثم يعطّلها عن بعد”.

وأشار قديروف إلى أن السيارة التي تسلمها استخدمت في مسرح العمليات العسكرية وأرسلت إلى أوكرانيا حيث “قدّمت أداء ممتازا”.

ويظهر رمضان قديروف (47 عاما) دعما غير مشروط للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يؤكّد إرسال آلاف الجنود لمساعدة الجيش الروسي في هجومه في أوكرانيا.

بور/الح/ناش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية