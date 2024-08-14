قرار إيرلندي بتعويض لمسؤول سابق في “تويتر” عن صرفه تعسفا

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أمرت هيئة إيرلندية لحل نزاعات العمل منصة “إكس” بدفع غرامة مقدارها 470 ألف جنيه إسترليني (605 آلاف دولار) بسبب الفصل التعسفي لمدير تنفيذي سابق اعتُبر مستقيلا بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة التي كانت تعرف ب”تويتر”.

وأمرت هيئة حقوق العاملين التي تفصل في نزاعات العمل في إيرلندا الاثنين “إكس” بدفع المبلغ إلى غاري روني، ولاحظت صحيفة “آيريش تايمز” الثلاثاء أنها أكبر غرامة على الإطلاق تفرضها الهيئة في قضية فصل تعسفي.

وأُبلِغ روني، وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في المقر الأوروبي لـ”تويتر” في إيرلندا، بأنه يُعتبَر مستقيلا لعدم رده على رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها رئيس شركة “تيسلا” الأميركي إيلون ماسك بعد استحواذه على “تويتر” عام 2022.

وكانت الرسالة تتناول رؤية ل”نويتر 2.0″ تحضّ الموظفين على العمل باندفاع، وتوجه فيها ماسك إليهم بعبارة: “إذا كنت متأكدا من أنك تريد أن تكون جزءا من +تويتر+ الجديدة، فيرجى النقر على +نعم+ على الرابط أدناه”.

وأُبلغ أولئك الذين لم ينقروا على “نعم” في البريد الإلكتروني بأنهم سيحصلون على تعويض نهاية خدمة مقداره راتب ثلاثة أشهر.

وعمل روني في “تويتر” تسع سنوات قبل أن يُعَدّ مستقيلاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وأكد رئيس هيئة حقوق العاملين الإيرلندية مايكل ماكنامي في قرار نشرته صحيفة “آيريش تايمز” أن امتناع غاري روني عن النقر على “نعم” في البريد الإلكتروني لا يشكل استقالة.

وسيُعلن القرار الكامل في نهاية آب/أغسطس.

اكاس/ب ح/الح