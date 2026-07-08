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قرار بإنشاء محكمة متخصصة بجرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي

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أصدر نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بصفته أيضا رئيسا لدائرة القضاء – أبوظبي، قرارا بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي.

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان الثلاثاء بأنه “تكريسا لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولا إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم”.

وأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ومقرها أبوظبي، بهذه الخطوة التي قالت إنها “نقلة نوعية في تعزيز منظومة العدالة المتخصصة، واستكمالًا للجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر”.

م ل/

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