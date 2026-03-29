قرقاش: أي حل سياسي لهجمات إيران لا بد أن يشمل تعويضات

القاهرة 29 مارس آذار (رويترز) – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات اليوم الأحد إن أي حل سياسي بشأن الهجمات الإيرانية على دول الخليج لا بد أن يشمل تعويضات وضمانات واضحة تمنع تكرارها.

وقال في منشور على إكس “لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلا، وأن يكرس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين”.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)