قرقاش: الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة

1دقيقة

أبوظبي (رويترز) – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في مقابلة خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي يوم الأربعاء، إن الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة، مؤكدا على ضرورة توفير الأمن لإسرائيل إلى جانب إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة.

وأضاف قرقاش أن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيعتبر “خطا أحمر”، وأن المناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة.

(تغطية صحفية جنى شقير ونيرة عبد الله – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)