The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

قرقاش: الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أبوظبي (رويترز) – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في مقابلة خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي يوم الأربعاء، إن الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة، مؤكدا على ضرورة توفير الأمن لإسرائيل إلى جانب إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة.

وأضاف قرقاش أن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيعتبر “خطا أحمر”، وأن المناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة.

(تغطية صحفية جنى شقير ونيرة عبد الله – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية