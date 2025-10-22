The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

قرقاش: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أبوظبي (رويترز) – دعا أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.

وقال قرقاش في مقابلة في قمة رويترز نكست الخليجية بأبوظبي، إن مستقبل السودان يجب أن يتضمن انتقالا مدنيا وليس مجلسا عسكريا.

وأضاف أن السودان لا يسمح في الوقت الراهن للإمارات بالقيام بالدور الإنساني الذي تضطلع به في غزة، لكنه عبر عن استعداده لتوسيع نطاق الجهود بمجرد السماح بذلك.

(تغطية صحفية جنى شقير ونيرة عبد الله – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية