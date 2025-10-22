قرقاش: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان

أبوظبي (رويترز) – دعا أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.

وقال قرقاش في مقابلة في قمة رويترز نكست الخليجية بأبوظبي، إن مستقبل السودان يجب أن يتضمن انتقالا مدنيا وليس مجلسا عسكريا.

وأضاف أن السودان لا يسمح في الوقت الراهن للإمارات بالقيام بالدور الإنساني الذي تضطلع به في غزة، لكنه عبر عن استعداده لتوسيع نطاق الجهود بمجرد السماح بذلك.

(تغطية صحفية جنى شقير ونيرة عبد الله – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)