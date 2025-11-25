قرقاش: نرحب بالقيادة والجهود الأمريكية من أجل إنهاء الفظائع في السودان

أبوظبي (رويترز) – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات يوم الثلاثاء إن الدولة ترحب بالجهود الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، وتندد بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه سيعمل على إنهاء الحرب في السودان بعدما طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التدخل.

(تغطية صحفية فيديريكو ماتشيوني – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)