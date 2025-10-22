قرقاش يدعو إلى نهج جديد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

reuters_tickers

6دقائق

من نيرة عبد الله وجنى شقير وسامية نخول

أبوظبي (رويترز) – دعا أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات يوم الأربعاء إلى التوصل لتوافق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط من خلال توفير الأمن لإسرائيل ودولة بها مقومات الحياة للفلسطينيين.

وقال قرقاش في مقابلة خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي إن وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري يمثل فرصة مهمة، لكن النهج المتبع في أحد أكثر الصراعات تعقيدا وصعوبة في العالم يحتاج إلى تغيير.

وأضاف “هذه بالتأكيد فرصة سانحة. أعتقد أن أول ما يمكن قوله هو أننا نرى فرصة لأن لدينا فرصة اليوم لتغيير المسار”.

ينظر إلى الإمارات على أنها أحد الأطراف المهمة في جهود إعادة إعمار غزة بعد عامين من الحرب، التي اندلعت بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتدمير القطاع الفلسطيني، مما أدى إلى انتشار الجوع على نطاق واسع وكارثة إنسانية.

وقال “بعض السياسات لم تعد صالحة ويجب عدم إحيائها.. لم تعد الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية صالحة.. علينا أن نتعامل مع المسألة على أننا لدينا قوميتين متنازعتين تتقاتلان على قطعة أرض واحدة ويجب تقسيم تلك الأرض”.

وأضاف قرقاش الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات في الفترة من 2008 إلى 2021 “هل سنستمر في هذا النوع من الآراء المتطرفة بشأن كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية، على سبيل المثال، من قبل اليمين الإسرائيلي والذي يجب أن يفهم أنها لن تزول”.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقود أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل، قد رفض فكرة إقامة دولة فلسطينية.

* دور الإمارات المؤثر في المنطقة

تتفوق الإمارات، وهي منتج رئيسي للنفط، على نفسها دبلوماسيا في المنطقة وخارجها، واكتسبت نفوذا واسعا من خلال الاستثمار الاستراتيجي في كل مكان من الغرب إلى أفريقيا.

وكانت الإمارات أبرز الدول العربية التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية في 2020 المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية لانا نسيبة خلال جلسة نقاش في قمة رويترز نكست الخليجية إن الإمارات طبعت العلاقات مع إسرائيل لتعزيز التسامح وتغيير العقليات في المنطقة.

وأضافت “دخلنا في شراكة مع المنطقة العربية ومع الولايات المتحدة ومع إسرائيل باستخدام اتفاقيات إبراهيم للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه”.

وأكد قرقاش مجددا أن أي ضم إسرائيلي لأراض في الضفة الغربية المحتلة سيشكل “خطا أحمر” بالنسبة للإمارات.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا الخط الأحمر يمكن أن يؤدي إلى إنهاء اتفاقيات إبراهيم، التي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيعها لتشمل دولا عربية أخرى لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز النمو الاقتصادي، قال قرقاش إن التركيز الآن يجب أن ينصب على إنجاح خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وبينما تشهد غزة وقفا هشا لإطلاق النار، لا تزال هناك أسئلة حساسة للغاية بالنسبة للمرحلة التالية من وقف إطلاق النار في إطار الخطة الأمريكية، مثل الدعوات الواسعة النطاق لنزع سلاح حماس وعدم مشاركة الحركة بأي دور مستقبلي في حكم القطاع.

وترى الإمارات في جماعات مثل حماس تهديدا وجوديا، وهو موقف غالبا ما يؤثر على سياستها الخارجية.

وقال قرقاش “كان لدينا 30 عاما من مسار الإسلام السياسي، وكان الإسلام السياسي هو المقاتل الرئيسي هنا في عامين من الحرب”، مضيفا أن الإسلام السياسي قد يكون الآن في حالة انحسار.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا، وهي خصم حماس، تتوقع أن تلعب دورا مهما في غزة بعد الحرب رغم أن خطة ترامب تهمشها في الوقت الحالي، وهي تعول على الدعم العربي لتأمين موقفها رغم الاعتراضات الإسرائيلية.

وردا على سؤال حول السلطة الفلسطينية، أشار قرقاش إلى أنها أعلنت عن استعدادها للإصلاح، لكنه أضاف أن هناك حاجة إلى تغييرات مثل الشفافية المالية.

(شارك في التغطية أندرو مايلز – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)