قصر فرساي رمز دبلوماسي وسياسي في عهد ماكرون

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حوّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قصر فرساي الذي يستقبل فيه نظيره الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء من معلَم تاريخي إلى موقع دبلوماسي وسياسي، إذ استخدمه مرات عدة خلال ولايتيه في الإليزيه.

فبعد أيام قليلة من انتخابه عام 2017، استقبل الرئيس الشاب حينها نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط فخامة قصر “الملك الشمس” لويس الرابع عشر.

وفي تموز/يوليو 2017، اختار ماكرون المكان نفسه لإعلان الخطوط العريضة لولايته الأولى أمام أعضاء البرلمان الفرنسي خلال جلسة مشتركة لغرفتيه، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

كذلك جمع ماكرون في القصر 140 من رؤساء الشركات العالمية في مؤتمر “اختر فرنسا” Choose France الأول في كانون الثاني/يناير 2018. ومذّاك، يستضيف فرساي سنويا هذا المؤتمر الهادف إلى جذب الاستثمارات.

واستخدم ماكرون القصر الأثري أكثر من أسلافه. فالرئيس السابق نيكولا ساركوزي عقد فيه الجلسة المشتركة لغرفتَي البرلمان عام 2009، في حين ألقى الرئيس السابق فرنسوا هولاند خطابا أمام اجتماع مماثل في غداة هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وفي موازاة الشق الداخلي من الدور السياسي لقصر فرساي، يشكّل على المستوى الدبلوماسي أداة “قوة ناعمة”.

فهو “واجهة لصورة فرنسا في المخيّلة”، وهو يفتن ويجسّد فرنسا المتألقة”، وهو أيضا “موقع للسلطة الملكي والجمهورية على السواء”، على ما شرح أحد المقربين من ماكرون عام 2018.

في العام 2022، بعد أسبوعين من الغزو الروسي على أوكرانيا، استضاف ماكرون قمة أوروبية في أبهى قاعات القصر، من بينها “صالون إيركول” المزيّن بأكبر سقف مرسوم على قماش في أوروبا.

وبدا ذلك شديد التناقض مع وضع تدور فيه حرب على أبواب الاتحاد الأوروبي، علما أن الاختيار وقع على المكان قبل الغزو الروسي ولأسباب عملية، إذ إن القصر قريب من باريس وموقع يسهّل اتخاذ الاجراءات الأمنية.

وفي العام 2023، بعد أزمة نظام التقاعد وأعمال الشغب التي أعقبت وفاة الشاب نائل مرزوق، استقبل ماكرون في التحفة المعمارية الباريسية الملك تشارلز الثالث، ما أعاد إحياء الانتقادات الموجهة إليه بشأن انفصاله عن الواقع.

وأقيمت مأدبة العشاء الرسمية في قاعة المرايا، أشهر أقسام القصر، وهي صُممت في الأصل لإبراز قوة لويس الرابع عشر وإبهار زواره.

وبدعوته ترامب إلى فرساي، أراد الرئيس الفرنسي أيضا أن يضمن عدم مغادرة نظيره الأميركي إيفيان على غفلة في وقت مبكر وقبل انتهاء قمة مجموعة السبع، كما فعل في نسختها السابقة في كندا.

كهد/ب ح/ع ش