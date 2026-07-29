قصف أمريكي-سعودي في العراق وترامب يتوعد بسحق إيران

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دبي/القاهرة 29 يوليو تموز (رويترز) – شنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات جوية مشتركة على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق اليوم الأربعاء، وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بسحق إيران” لإطلاقها النار على قوات أمريكية بعد أيام فقط من تعليقه الغارات الجوية.

وأكدت إيران في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق هرمز، كما رفضت اقتراحا عمانيا لإدارة المضيق بشكل مشترك.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز “سنضربهم بقوة… سنسحقهم سحقا”.

وأدى ذلك إلى استئناف سلسلة من الهجمات المتقطعة التي لم تتوقف سوى لأسابيع قليلة في يونيو حزيران، عندما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت للعمل على إنهاء الحرب. لكن الصراع، بعد مرور نحو خمسة أشهر على اندلاعه، وصل إلى طريق مسدود تاركا المنطقة في حالة ترقب ومفاقما اختناقات إمدادات الطاقة.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الأربعاء. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من سبعة بالمئة لتتجاوز 90 دولارا للبرميل، معوضة بذلك جزءا كبيرا من الانخفاض الحاد الذي شهدته في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أوقف ترامب بشكل مفاجئ الضربات الأمريكية مطلع الأسبوع.

وتمثل الهجمات المشتركة بين واشنطن والرياض المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية مشاركتها علنا في ضربات إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع عبر فتح جبهة جديدة بين الرياض وحلفاء إيران الشيعة في المنطقة.

وقالت قوات الحشد الشعبي العراقية، التي تضم فصائل مسلحة قوية مدعومة من إيران وتنضوي تحت لواء المنظومة الأمنية العراقية، إن الضربات الأمريكية والسعودية استهدفت عدة قواعد في أنحاء العراق وأدت إلى مقتل 20 عنصرا على الأقل وإصابة 32 آخرين.

وأظهرت لقطات بثتها قناة العهد العراقية رجالا يهتفون بشعارات طائفية شيعية وبعبارة “الموت لأمريكا”، بينما كانوا ينقلون جثث المقاتلين القتلى داخل أكياس من أحد مستشفيات الموصل في شمال العراق.

وقالت واشنطن والرياض إنهما نفذتا الضربات المشتركة ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من العراق واستهدفت منشآت نفطية في السعودية.

وهذه أول عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، وأيضا في إيران إن تأكدت، منذ يوم الجمعة الماضي، حين أوقف ترامب فجأة حملة قصف مكثفة بعد 13 يوما، بناء على نصيحة القادة العسكريين بأنها استنفدت أغراضها.

* الضربات قد توسع نطاق الصراع

دعت الحكومة العراقية، التي يقودها الشيعة وتعد من بين الحكومات القليلة التي تحتفظ بعلاقات عسكرية ودبلوماسية وثيقة مع كل من طهران وواشنطن، إلى اجتماع طارئ.

وحث مكتب رئيس الوزراء الأطراف المعنية على تجنب التصعيد، مضيفا أنه يُريد إبقاء العراق بعيدا عن الصراعات في المنطقة.

ونددت الرئاسة العراقية بالضربات التي استهدفت الفصائل المسلحة، واعتبرته “اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق”، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى وقف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على دول الجوار.

وقال ترامب لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة نسقت مع الحكومة العراقية في شن الهجمات. ولم تعلق بغداد بشكل محدد على تلميح ترامب بتعاونها، لكنها أكدت أن حكومتها وحدها هي المخولة بالرد على الهجمات التي تشن على أراضيها.

وقالت طهران إن الهجمات الأمريكية السعودية تمثل محاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة. وتوعدت حركة حزب الله النجباء، إحدى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق، القوات الأمريكية والسعودية بدفع “ثمن باهظ”.

وظلت واشنطن تضغط منذ سنوات على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الفصائل المدعومة من إيران، لكن محاولات سابقة في هذا الاتجاه أثارت اضطرابات داخلية.

ويتوجه مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين إلى المزارات الدينية في العراق هذا الأسبوع لإحياء أربعينية الإمام الحسين. وحمل بعضهم صور الزعيم الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي.

وانخرطت السعودية في الصراع على جبهة أخرى، بعدما أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن الأسبوع الماضي فرض حصار على صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر، وشنت هجمات على سفن ومنشآت نفطية. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية.

وقبل ساعات من شن الضربات المشتركة مع السعودية في العراق، ذكر الجيش الأمريكي أن دفاعاته الجوية أحبطت هجوما إيرانيا مفاجئا استهدف قوات أمريكية في المنطقة.

وقال الجيش الأردني إنه أسقط خمسة صواريخ إيرانية. وأصبحت القواعد الأمريكية في الأردن من أبرز أهداف الهجمات الإيرانية، إذ قُتل ثلاثة جنود أمريكيين هذا الشهر في أسوأ خسائر تتكبدها القوات الأمريكية منذ مارس آذار.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عددا من الصواريخ الباليستية على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن، واستهدف ثلاث ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز عبر مسار وصفه بأنه غير مصرح به.

* إيران ترفض مقترح عُمان

عاد القتال في وقت سابق من هذا الشهر بعدما انهار اتفاق أمريكي إيراني مؤقت أُبرم في يونيو حزيران بسبب خلاف بشأن مصير مضيق هرمز، أهم ممر لشحنات الطاقة في العالم، والذي تقول إيران إنها تسيطر عليه وتسعى إلى فرض رسوم على العبور فيه.

وقدمت سلطنة عُمان هذا الأسبوع، بدعم من دول الخليج، خطة للسيطرة الإقليمية المشتركة على المضيق، بما يتيح فرض رسوم خدمات اختيارية على السفن المارة. لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا قال رويترز اليوم الأربعاء إن طهران رفضت المقترح العُماني ووصفته بأنه “غير معقول”.

وأضاف المسؤول أن الإدارة المشتركة مع عُمان على أساس المناصفة لن يخدم مصالح إيران، رغم أن طهران تنظر إلى عُمان باعتبارها جارة مهمة. وتريد إيران السيطرة الكاملة على مسار الدخول إلى المضيق وسيطرة جزئية على مسار الخروج منه.

وتحث الولايات المتحدة السفن على استخدام مسار ملاحي قريب من الساحل العُماني بدلا من الإبحار بمحاذاة السواحل الإيرانية. وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان إنها ما زالت تفرض سيطرة كاملة على المضيق، وسترد على “التدخل العسكري الأمريكي غير القانوني”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سها جادو وأميرة زهران)