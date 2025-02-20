قصف إسرائيلي يستهدف معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان (المرصد)

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ إسرائيل قصفت فجر الجمعة معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان ممّا أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة.

وقال المرصد إنّ “قصفا إسرائيليا يستهدف المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان في وادي خالد وريف حمص الغربي”.

وبحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن فإنّ القصف أوقع “أضرارا مادية جسيمة في المباني والآليات” في المواقع المستهدفة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنّ طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي “تحلّق على علوّ مخفوض فوق مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي” في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقبل عشرة أيام أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ غارة جوية استهدفت نفقا على الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمه حزب الله المدعوم من إيران لتهريب أسلحة.

ودخلت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر حيّز التنفيذ هدنة هشّة بين إسرائيل وحزب الله بعد مناوشات حدودية استمرت بين الطرفين أكثر من عام وتحوّلت في آخر شهرين منها إلى حرب مفتوحة خلفت نحو 4000 قتيل في لبنان ودمّرت معاقل لحزب الله.

وعلى الرغم من وقف النار، تواصل إسرائيل توجيه ضربات في لبنان، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات على سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد عام 2011.

وفي كانون الثاني/يناير شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مناطق في شرق لبنان وجنوبه ضد أهداف لحزب الله بينها طرق تهريب على طول الحدود مع سوريا.

لغ/بم/جص