قصف روسي ليلي يحرم 2600 مبنى في كييف من التدفئة (رئيس البلدية)

afp_tickers

3دقائق

تسبب قصف روسي ليلي في انقطاع التدفئة عن نحو 2600 مبنى سكني في كييف، في هجوم واسع النطاق أسفر عن إصابة نحو سبعة أشخاص بجروح واستهدف منشآت للطاقة، بحسب ما أفاد مسؤولون الخميس.

وكثفت روسيا ضرباتها على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا، ما أغرق مدنا بأكملها في الظلام خلال أبرد فصل شتاء في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في كييف دوي انفجارات شاهدوا أضواءها في سماء الليل، بينما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية للقصف الروسي.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو “بعد الهجوم المكثف الذي وقع الليلة الماضية، وبسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية التي استهدفها العدو، انقطعت التدفئة عن نحو 2600 مبنى إضافي في العاصمة”.

وأضاف أن شخصين أصيبا بجروح في العاصمة ليلا.

وكان أكثر من ألف مبنى سكني من أصل نحو 12 ألف في العاصمة محروم من التدفئة أصلا بعد هجمات روسية واسعة النطاق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأطلقت روسيا 24 صاروخا و219 طائرة مسيرة على أوكرانيا، وفق سلاح الجو الأوكراني، الذي أشار إلى أن وحداته أسقطت منها 16 صاروخا و197 مسيرة.

وقال مسؤول محلي إن شخصين قُتلا في بلدة لوزوفا بشرق أوكرانيا، حيث أدى الهجوم إلى انقطاع التيار الكهربائي عن السكان، ما أجبر السلطات على استخدام مصادر طاقة بديلة للبنى التحتية الحيوية.

وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة أربعة أشخاص في مدينة دنيبرو وسط البلاد، وانقطاع التدفئة عن 10 آلاف مشترك، وفقا لوزير إعادة الإعمار أوليكسي كوليبا.

وقال كوليبا “هذه محاولة أخرى لحرمان الأوكرانيين من الخدمات الأساسية في عزّ الشتاء. لكن جهود إعادة الإعمار مستمرة بلا توقف”.

وفي منطقة أوديسا الجنوبية، أفادت خدمات الطوارئ الحكومية بإصابة شخص، بينما قال كوليبا إن إمدادات المياه انقطعت عن حوالى 300 ألف شخص.

ومن ناحيتها قالت روسيا إنها صدّت هجوما صاروخيا في منطقة فولغوغراد، لكن الحطام تسبب في اندلاع حريق في منشأة عسكرية، مما أدى إلى إجلاء سكان قرية مجاورة.

بور-برو/غد/ناش