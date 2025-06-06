قصف روسي مكثّف على أوكرانيا وكييف تدعو حلفاءها إلى التحرك “بشكل حاسم”

afp_tickers

8دقائق

قصفت القوات الروسية أوكرانيا بكثافة ليل الخميس الجمعة بواسطة أكثر من 400 طائرة مسيّرة و40 صاروخا بالستيا، على ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي دعا حلفاءه إلى التحرك “بشكل حاسم” إزاء هذه الضربات التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في العاصمة كييف.

وأعلنت كييف أيضا أنها قصفت “بنجاح” مطارين عسكريين روسيين خلال الليل.

وأفيد عن تعرّض أكثر من منطقة أوكرانية لضربات متعددة، لا سيما في الغرب، بعيدا من الجبهة، بعد أيام قليلة من الهجمات التي شنتها أوكرانيا بمسيرات على قواعد جوية روسية.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي “يجب محاسبة روسيا. منذ الدقائق الأولى لهذه الحرب، قصفت مدنا وقرى لتدمير أرواح”.

وأضاف الرئيس الأوكراني “الآن هو الوقت الذي يمكن فيه أميركا وأوروبا والعالم وقف هذه الحرب من خلال الضغط على روسيا”.

أما وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا فرأى في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم الروسي الليلي على المدنيين “يُظهر مجددًا ضرورة زيادة الضغط الدولي على موسكو في أسرع وقت ممكن”.

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام بأن “أربعة أشخاص تأكد مقتلهم في العاصمة”، بعدما أشار بدايةً إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين، نُقل 16 منهم إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق قالت أجهزة الطوارئ إن كييف تتعرض “لهجوم بمسيّرات وصواريخ بالستية” يطال أحياء عدة في المدينة.

وذكر المصدر نفسه أن من بين الأضرار التي أُبلغ عنها إثر الانفجارات وتساقط الأنقاض، اندلاع حريق في مبنى سكني.

وأفادت السلطات المدنية والعسكرية في العاصمة بتضرر خطوط قطارات أنفاق جراء القصف الروسي.

وأشارت شركة السكك الحديد الوطنية من جهتها إلى وقوع أضرار في المنطقة ما يؤثر على حركة القطارات الوافدة إلى ضاحية كييف الجنوبية.

وخارج العاصمة، طال قصف روسي واسع النطاق مناطق عدة.

ففي لوتسك في غرب البلاد قرب الحدود مع بولندا “دمر هجوم واسع بمسيّرات وصواريخ” مبنى سكنيا “بشكل جزئي” ما أدى إلى وقوع خمسة جرحى على ما أفاد قائد الإدارة العسكرية في المنطقة إيفان رودنيتسكي عبر تلغرام.

وفي الغرب أيضا تعرضت منطقة ترنوبيل “لهجوم جوي هو الأوسع حتى الآن” مع “ضربات عدة” على ما قال قائد الإدارة العسكرية للمنطقة فياتشيسلاف نيغودا. وأفاد لاحقا بوقوع خمسة جرحى.

وقال رئيس بلدية ترنوبيل سيرغي نادال إن “مرافق صناعية ومنشآت” أصيبت. واشار إلى أن “التيار الكهربائي انقطع في بعض أجزاء ترنوبيل، فيما انخفض ضغط إمدادات المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

وعلى ضفاف نهر دنيبرو في وسط أوكرانيا،”أُسقطت ثلاثة صواريخ روسية و22 طائرة مسيرة”، على ما أعلن حاكم منطقة تشيركاسي إيغور تابوريتز الذي قال إن الغارات لم تُسفر عن وقوع إصابات.

– حوادث قطارات –

وفي روسيا، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن العاصمة تعرضت لهجمات من عشر مسيّرات أوكرانية خلال الليل.

وقد أغلقت موقتا ثلاث مطارات في المدينة على ما أفادت وكالة النقل الجوي التي رفعت بعد ذلك القيود على حركة الملاحة.

في المقابل، أفادت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان بأن الجيش شن ضربات أصابت ثلاثة مخازن للوقود في قاعدة إنغلز بمنطقة ساراتوف، وطالت كذلك قاعدة دياغيليفو في منطقة ريازان.

وأوحى تصعيد المعارك بأن لا مؤشرات إلى أي تهدئة بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو العسكري الروسي الواسع النطاق، رغم دعوات أوكرانيا والغرب إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء مفاوضات وإنهاء الحرب،

وباشرت روسيا غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وباتت تسيطر على حوالى 20 % من أراضيها، من بينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها قبل ذلك في العام 2014.

ونبّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إثر اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من أن موسكو تعتزم الرد على الهجوم الأوكراني الواسع الذي استهدف طائرات حربية روسية في نهاية الأسبوع الفائت على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها.

كذلك اتهمت موسكو كييف الثلاثاء بالوقوف وراء تفجيرات طالت جسورا في مناطق روسية محاذية للحدود في نهاية الاسبوع الفائت وتسبب بخروج قطار ركاب وقطار شحن وقطار مراقبة عن السكة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، معتبرة أن هدفها تقويض مباحثات السلام بين البلدين.

وأفادت شركة السكك الحديد الروسية بأن قاطرة خرجت عن سكتها ليل الخميس الجمعة في منطقة بيلغورود الروسية، الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا، من دون وقوع أي إصابات. وأوضح حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف عبر تليغرام أن “عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت السكة”.

أما على المستوى الدبلوماسي، فلم تُتِح جولتا مفاوضات في إسطنبول تقريب وجهات النظر بين كييف وموسكو في شأن التوصل إلى هدنة بينهما تدفع إليها واشنطن.

وخلال الاجتماع الثاني الذي عُقد الاثنين، بوساطة تركية، قدم الوفد الروسي قائمة مطالب للأوكرانيين، تطالب بـ”انسحاب كامل” للجيش الأوكراني من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها، وبـ “حياد” أوكرانيا التي تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بهذه الشروط ، معتبرا أنها “إملاءات” غير مقبولة.

وطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته واشنطن الخميس بممارسة “مزيد من الضغط على روسيا” لدفعها إلى إنهاء الحرب.

ولم تؤد الجهود الدبلوماسية سوى إلى الإعلان عن أن أوكرانيا وروسيا ستجريان في نهاية هذا الأسبوع عملية تبادل جديدة لـ 500 أسير حرب من كل جانب، بعدما سبق أن تبادلتا ألف أسير من كل جانب في أيار/مايو الفائت. كذلك اتفقت كييف وموسكو على تبادل جثث آلاف العسكريين.

بور-جمو/ب ح/غ ر