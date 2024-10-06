قصف عنيف يهز بيروت مع توسيع إسرائيل حملتها على لبنان

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من مايا الجبيلي وليلى بسام

بيروت (رويترز) – قال شهود من رويترز إن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لغارات متتالية عنيفة في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت وحتى صباح‭‭ ‬‬يوم الأحد، مما أدى إلى سماع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة وإشعال ومضات باللونين الأحمر والأبيض لمدة 30 دقيقة تقريبا أمكن رؤيتها من على بعد عدة كيلومترات.

جاءت الغارات بعد أيام من قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية التي تعتبر معقل جماعة حزب الله المدعومة من إيران مما أدى إلى مقتل الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وربما خليفته المحتمل هاشم صفي الدين.

وذكر مصدر أمني لبناني يوم السبت إن الاتصال بهاشم صفي الدين انقطع منذ يوم الجمعة، بعد غارة جوية إسرائيلية بالقرب من مطار المدينة الدولي قيل إنها استهدفته.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل نصر الله في ضربة على مقر القيادة المركزية للجماعة في بيروت يوم 27 سبتمبر أيلول. وأكد حزب الله مقتله.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن الضربات الإسرائيلية منذ يوم الجمعة على الضاحية وهي منطقة سكنية ومعقل لحزب الله إلى الجنوب من وسط بيروت تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع الضربة الإسرائيلية.

ولم يصدر حزب الله حتى الآن أي تعليق على مصير صفي الدين منذ وقوع الهجوم.

وسيكون مقتله بمثابة ضربة أخرى للجماعة اللبنانية وإيران التي تدعمها. وأدت الضربات الإسرائيلية في أنحاء المنطقة على مدى العام المنصرم، والتي تسارعت وتيرتها بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، إلى مقتل كثيرين من قيادات حزب الله.

ووسَّعت إسرائيل نطاق ضرباتها على لبنان، وقال مسؤول أمني لبناني إن إسرائيل نفذت للمرة الأولى ضربة جوية على مدينة طرابلس بشمال البلاد يوم السبت، وذلك بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا ومحاولات أخرى من القوات الإسرائيلية للتوغل بريا في جنوب لبنان.

وقال شهود من رويترز إن إسرائيل نفذت ثماني ضربات على الأقل على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت متأخر من مساء يوم السبت منها ضربات بالقرب من مطار بيروت الرئيسي بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان بعض المباني بإخلائها فورا.

وقبل التصعيد الأخير، كان تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يقتصر في الغالب على منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ عام على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري يوم السبت إن إسرائيل قتلت 440 مقاتلا من حزب الله في عملياتها البرية في جنوب لبنان ودمرت 2000 هدف للحزب. ولم يعلن حزب الله عن أي عدد للقتلى.

وتقول إسرائيل إنها كثفت هجومها على حزب الله حتى يتسنى لعشرات الآلاف من مواطنيها العودة بأمان إلى منازلهم في الشمال الذي يقصفه حزب الله منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وقالت السلطات الإسرائيلية يوم السبت إن تسعة جنود إسرائيليين قتلوا في جنوب لبنان حتى الآن.