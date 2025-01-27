قصف كثيف في غوما بالكونغو الديموقراطية غداة دخول حركة “ام 23” والجيش الرواندي

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سمع دوي قصف بالمدفعية الثقيلة وسط غوما المحاصرة الاثنين بعد ساعات على دخول قوات رواندية ومقاتلين من مجموعة “إم23” المسلحة المدينة الكبيرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن عدد من الانفجارات القوية، فيما سادت الفوضى في المدينة المحاصرة منذ عدة أيام.

وصرّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو صباح الإثنين أن “غوما على وشك السقوط”، مندّدا بشدّة بالهجوم العسكري الذي تتعرّض له المدينة.

ومنذ عدّة أسابيع، يتقدّم الجيش الرواندي مع مقاتلي حركة “ام 23” باتّجاه غوما عاصمة إقليم شمال كيفو الواقعة على الحدود مع رواندا في شرق الكونغو الديموقراطية والتي تضمّ مليون نسمة وعددا مماثلا من النازحين، في وجه جيش كونغولي أثقلته الأحداث. ودخلت القوّات الرواندية وحركة “ام 23” المدينة الأحد.

ونظّمت صباح الإثنين حافلات لإجلاء موظفي الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم من غوما إلى كيغالي، عند الحدود مع رواندا في شرق الكونغو الديموقراطي، بحسب ما أعلنت هيئة البثّ الإذاعي الرواندية.

وفي حادث إضافي يدلّ على الفوضى التي تعمّ المدينة، “أحرق بالكامل” سجن غوما الذي “كان يضمّ نحو 3 آلاف سجين” بعد عملية “فرار جماعي” أسفرت عن سقوط “قتلى”، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، من دون تحديد حصيلة الضحايا. وشاهد مراسلو وكالة فرانس سجناء في الشوارع المحيطة بالموقع.

تتوالى النزاعات منذ أكثر من 30 عاما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغنيّ بالموارد الطبيعية. وسبق أن أُعلن التوصل إلى ستة اتفاقات وقف إطلاق نار وهدنة في المنطقة، لكنها ما لبثت أن انتُهِكَت. ووُقِّع آخر اتفاق لوقف النار في نهاية تموز/يوليو.

وتأسست “إم 23” (“حركة 23 مارس”) سنة 2012 واحتّلت غوما لمدة وجيزة في أواخر العام قبل أن تهزم عسكريا في السنة التالية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، ألغيت قمة بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها أنغولا، بسبب الإخفاق في التوصل إلى تفاهم على شروط الاتفاق.

بور-كلد/لين-م ن/لين