قضاء أمريكا يرفض تعليق دفع الفلسطينيين تعويضات 655 مليون دولار عن هجمات

reuters_tickers

المشاركة

3دقائق

3 أغسطس آب (رويترز) – رفضت قاضية المحكمة العليا الأمريكية سونيا سوتومايور يوم الاثنين تعليق دفع تعويضات بقيمة 655.5 مليون دولار كان قد صدر حكم على السلطات الفلسطينية بدفعها للمدعين في قضية مدنية أمريكية تتعلق بهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة أمريكيين في إسرائيل خلال الفترة من عام 2002 إلى 2004.

ورفضت سوتومايور طلبا قدمته السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق تنفيذ الحكم لحين الانتهاء من استئناف على حكم محكمة أدنى في الدرجة لإعادة فتح القضية بعد سنوات من رفضها. وتم رفع الدعوى عن الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في وقائع إطلاق النار وتفجيرات في القدس.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت العام الماضي قانونا اتحاديا يسمح برفع دعاوى مثل تلك التي رفعها المدعون في هذه القضية.

ولم تذكر سوتومايور حيثيات لقرارها ولم تحل القضية إلى المحكمة بكامل هيئتها. وتتولى القاضية النظر في المسائل العاجلة المتعلقة بقضايا تنشأ في نيويورك وبعض الولايات الأخرى.

وكانت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية، ومقرها مانهاتن، قد أعادت تفعيل الحكم في مارس آذار عقب قرار المحكمة العليا الصادر بإجماع تسعة أصوات دون أي صوت معارض في يونيو حزيران 2025 بتأييد القانون الصادر عام 2019، والمعروف باسم “قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب”.

وقالت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إن تنفيذ الحكم في القضية سيؤدي إلى أضرار مالية جسيمة وزعزعة استقرار الخدمات الحكومية في الضفة الغربية، مما يضر بالسكان هناك ويعرض الأمن للخطر.

وذكرتا في مذكرة مكتوبة أن المدعين يعتزمون المطالبة بالحصول على أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية غير المباشرة التي تجمعها إسرائيل، وهي مصدر رئيسي لتمويل عمليات الحكومة الفلسطينية. وأشارتا إلى تدهور تعاني منه خدمات الأمن والصرف الصحي والتعليم في الضفة الغربية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية)