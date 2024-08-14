قضاء تايلاند يقيل رئيس الوزراء لمخالفته أصول تعيين أحد وزرائه

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أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية الأربعاء رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه لمخالفته أصول تعيين أحد وزرائه ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.

واعتبر القضاة بغالبية خمسة مقابل اربعة أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه محاميا أدين جنائيا في حكومته، وذلك في قضية رفعتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين المعينين من المجلس العسكري التايلاندي السابق.

ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسه بحل حزب المعارضة الرئيسي “إلى الأمام” ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.

وقال القاضي بونيا أودشاشون لدى النطق بالقرار إن “المحكمة قضت بأغلبية خمسة (أصوات) مقابل أربعة بإنهاء مهام رئيس الوزراء بموجب الدستور، لأنه لم يظهر أمانة في تعيين هذا الوزير”.

واعتبر القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في 2008 عندما عينه في الحكومة.

وقال القاضي إن “تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين” في المناصب العليا.

ويغادر سريتا رئاسة الحكومة بعد أقل من سنة من تعيينه في المنصب. وهو ثالث رئيس وزراء من حزب بيو تاي تقيله المحكمة الدستورية.

شهدت السياسة التايلاندية عقدين من عدم الاستقرار اتسما بانقلابات واحتجاجات وقرارات قضائية تدعمها إلى حد كبير المعركة الطويلة الأمد بين الجيش والمؤسسة المؤيدة للملكية والأحزاب التقدمية المرتبطة بتاكسين شيناواترا الذي تسيطر عائلته على حزب بيو تاي.

ولا يقضي قرار المحكمة بإقالة سريتا فقط، بل أيضا بإقالة حكومته بأكملها. وسيتعين على البرلمان الآن الاجتماع لاختيار رئيس وزراء جديد.

– حلقة اضطرابات –

تمحورت القضية المتعلقة بسريتا حول تعيين بيشيت المحامي المرتبط بعائلة الملياردير رئيس الوزراء السابق تاكسين، المالك السابق لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، والمكروه من المحافظين المؤيدين للملكية والنخبة المؤيدة للجيش.

استقال بيشيت، الذي حكم عليه في 2008 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد، سعيا لإنقاذ سريتا. لكن المحكمة واصلت النظر في القضية المتأتية عن التماس قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ معينون من المجلس العسكري التايلاندي السابق.

ويسلط القرار الضوء على انقسامات قديمة في السياسة التايلاندية بين المؤسسة المحافظة والأحزاب التقدمية مثل بيو تاي وخصمه الجديد “إلى الأمام”.

شهدت تايلاند حلقة من انقلابات وأحكام قضائية وتظاهرات احتجاجية وانتخابات منذ مطلع الألفية الثانية، إذ تواجهت المؤسسة مع تاكسين وحلفائه على النفوذ.

وأعضاء مجلس الشيوخ الذي رفعوا التماسا ضد سريتا، معينون جميعا من المجلس العسكري الذي أطاح حكومة بيو تاي المنتخبة في انقلاب في 2014.

ولعب مجلس الشيوخ دورا حاسما في إحباط محاولة حزب “إلى الأمام” تشكيل حكومة بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة العام الماضي.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ الذين شعروا بالقلق إزاء تعهداته إصلاح القوانين المتعلقة بالإساءة إلى الذات الملكية وإنهاء الاحتكارات التجارية القوية، تأييد تولي زعيم حزب “إلى الأمام” آنذاك بيتا ليمجارونرات رئاسة الوزراء ما دفع بالحزب إلى صفوف إلى المعارضة.

تب-بدو/غد/ص ك