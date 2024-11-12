قضاء هولندا يرفض استئناف منظمات بيئية في قضية مرتبطة بشركة “شل”

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رفض القضاء الهولندي الثلاثاء طلب استئناف تقدمت به مجموعات مدافعة عن البيئة تعتبر أن مجموعة “شل” النفطية لا تقوم بما يكفي لخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة، لاغيا حكما غير مسبوق صدر قبل ثلاث سنوات.

واعتبرت محكمة الاستئناف في لاهاي أن “طلبات (منظمة) ميليوديفانسي لا يمكن القبول بها” لتلغي بذلك “الحكم الأول” الصادر في هذه القضية، على ما أعلنت القاضية كارلا جوسترا.

وكانت محكمة لاهاي طلبت في 2021 من المجموعة الانكليزية-الهولندية خفض انبعاثاتها الصافية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 % على الأقل بحلول نهاية العام 2030 مقارنة بمستويات 2019 معتبرة أنها تساهم في الاحترار المناخي ولها تداعيات كارثية.

وقال وائل صوان رئيس مجلس إدارة “شل”، “نحن سعداء بقرار المحكمة الذي نعتبره مناسبا من أجل عملية الانتقال في مجال الطاقة على الصعيد العالمي وفي هولندا وفي شركتنا”.

وأضاف في بيان “هدفنا في أن نصبح شركة طاقة مع صفر انبعاثات صافية بحلول 2050 لا يزال في صلب استراتيجية شل ويحدث تحولا في شركتنا”.

وأضاف “هذا يشمل مواصلة جهودنا لخفض انبعاثات عملياتنا بالنصف بحلول 2030”.

وكانت شل استأنفت الحكم في 2021 معتبرة أن لا أساس قانونيا لمطالب المنظمات غير الحكومية وأن هذه العملية رهن بقرار سياسي على المستوى الحكومي.

وقال مدير منظمة ميليوديفانسي” الفرع الهولندي لمنظمة “أصدقاء الأرض” في بيان أن رفض الاستئناف “موجع” لكنه أكد “في الوقت ذاته، نلاحظ أن هذه القضية سمحت بضمان ألا يكون كبار الملوثين بمنأى، وحفزت النقاش حول مسؤوليتهم في مكافحة التغير المناخي الخطر”.

وأضاف “لذا سنواصل حملتنا على كبار الملوثين مثل شل”.

ولا يزال بإمكان الطرفين اللجوء مرة أخيرة إلى محكمة التمييز التي ستركز عندها على الجوانب الإجرائية اكثر منها على الوقائع.

– “الشعب ضد شل” –

بوشرت الإجراءات القضائية تحت مسمى “الشعب ضد شل” في نيسان/أبريل 2019 بمبادرة من عدة منظمات غير حكومية من بينها “ميليوديفانسي” و”غرينبيس”. وانضم إليها أكثر من 17 ألف مواطن هولندي كمدعين بالحق المدني.

واعتبر المدافعون عن قضية المناخ يومها أن الحكم غير مسبوق وقالوا إن ما من شركة عالمية اخرى الزمها القضاء احترام ما ورد في اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015.

وبموجب اتفاق باريس تلتزم كل الدول الموقعة خفض انبعاثاتها الكربونية بشكل كبير لحصر الاحترار العالمي بدرجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية كحد أقصى مع تشجيعها على أن يكون بحدود 1,5 درجة.

وقد تراجعت “شل” على غرار “بريتيش بتروليوم” (بي بي) في الأشهر الأخيرة، عن بعض أهدافها المناخية ما أثار معارضة الناشطين البيئيين، مركزة أكثر على النفط والغاز لدعم عائداتها.

بور-كفو/غ ر/ص ك