هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 12:11 م

كفّر عدد من المتهمين الحاضرين في قاعة المحكمة. (Keystone)

أيدت محكمة مغربية الحكم بالسجن لمدة 20 عاماً على مواطن يحمل الجنسيتين السويسرية والإسبانية بعد إدانته بالمشاركة في جريمة ذبح سائحتين إسكندنافيتين العام الماضي.



المواطن السويسري الإسباني متهم من بين 24 شخصاً مُدانيين "بتشكيل عصابة بهدف ارتكاب أعمال إرهابية" وتحديداً قتل السائحئتين الإسكندنافيتين.



وقُتلت الطالبة الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) في ديسمبر عام 2018 في منطقة جبلية في ضواحي مراكش حيث كانتا تقضيان إجازتهما في المغرب.



يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، أيّدت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا قرب العاصمة المغربية حكم الإعدام الصادر بحق الرجال الأربعة المتهمين بارتكاب جريمة القتل باسم تنظيم "الدولة الإسلامية".



كذلك أيّدت المحكمة ، أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 أعوام و 30 عاما في حق 20 متهما آخرين، مع الترفيع في عقوبة السجن لأحدهم من 15 إلى 20 عاما".

يُذكر أن المتهم الأجنبي الوحيد في حكم الاستئناف هو المواطن السويسري الأسباني كيفن زولير جرفوس، الذي أكد محاميه براءته. وكان المواطن السويسري قد اعتقل في ديسمبر 2018 للاشتباه في مشاركته في عملية تجنيد أشخاص لارتكاب أعمال إرهابية في المغرب.

من جهة أخرى، أيّدت المحكمة طلباً سابقاً بدفع المتهمين الرئيسين الأربعة مبلغ مليوني درهم (حوالي 250 ألف فرنك سويسري) كتعويض لأهل الضحية النرويجية. لكن المحكمة رفضت مطالب عائلة الضحية الدنماركية بدفع الدولة المغربية مبلغ 10 ملايين درهم نظراً لـ "مسؤوليتها الأخلاقية".



السويسري الثاني



في السياق، خفّض القضاء المغربي في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري الحكم الصادر بحق مواطن سويسري ثانٍ من 10 إلى 5 سنوات. وكان المتهم السويسري أُدين في أبريل الماضي بثلاث تهم تشمل المشاركة في عمل إرهابي ودعم الإرهاب والتستر على جريمة.



ووفقًا لمحاميه، فقد تم القبض على السويسري (نيكولاس)، بعد تلقيه رسالة إلكترونية من مواطن سويسري - إسباني متهم في جريمة قتل السائحتين في المغرب. ومن بين التهم الموجهة لنيكولاس تواصله مع مواطنين سويسريين آخرين يُشتبه في علاقتهم بجماعات مسلحة في سوريا.



Keystone-SDA/م.ا.

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