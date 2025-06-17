قطر: إنتاج الغاز مستقر في حقل الشمال

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(رويترز) – قالت قطر يوم الثلاثاء إن إنتاج الغاز مستقر في حقل الشمال/بارس الجنوبي، بعد قصف إسرائيل للحقل يوم السبت الذي دفع إيران إلى تعليق إنتاجها جزئيا.

وتتشارك إيران مع قطر حقل بارس الجنوبي للغاز، وهو أكبر حقل غاز في العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية “نستنكر بشكل كبير جدا ونحذر من الاستهداف غير المحسوب للمنشآت النووية ومنشآت الطاقة في المنطقة”.

وأضاف “هذه الخطوة غير محسوبة وسيكون لها تداعيات كبيرة جدا على أسواق الطاقة العالمية وعلى الأمن الإقليمي”.