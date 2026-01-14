The Swiss voice in the world since 1935
قطر: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مكتب الإعلام الدولي في قطر إن الدوحة أعلنت اليوم الأربعاء اتخاذ إجراءات احترازية في قاعدة العديد الجوية التي تديرها الولايات المتحدة، تضمنت مغادرة بعض الأفراد، وذلك بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضاف المكتب في بيان “دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية”.

وأشار إلى أنه “في حال توافر أي مستجدات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

