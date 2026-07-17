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قطر: التصدي لهجمة صاروخية إيرانية وإصابة طفل

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17 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية في وقت مبكر اليوم الجمعة، في حين أفادت وزارة الداخلية بأن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض.

وذكرت وزارة الداخلية على منصة إكس أن الطفل يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وقال شاهد إن أصواتا تشبه الانفجارات سمعت في العاصمة الدوحة، بينما جرى إرسال تحذير أمني حكومي إلى الهواتف المحمولة.

وصعدت ايران هجماتها على دول الخليج في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت اراضيها، مستهدفة المنشآت العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة.

(تغطية صحفية آندرو ميلز وحاتم ماهر – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية