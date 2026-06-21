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قطر: انفجار في مصنع برأس لفان وإصابة عدد من الأشخاص

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21 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وزارة الداخلية القطرية إن انفجارا وقع “إثر حادث تقني” اليوم الأحد في مصنع بمنطقة رأس لفان، وهي مركز عمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد شمالي العاصمة الدوحة.

وأفادت الوزارة بوقوع إصابات “دون وقوع أي تسريب يهدد سلامة الأفراد”.

ولم تحدد الوزارة الموقع الدقيق للانفجار لكن مصدرا مطلعا قال إنه وقع في مصنع برزان للغاز في رأس لفان نتيجة خطأ “تشغيلي”.

وأكدت قطر للطاقة في بيان لاحق “وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان، الذي يستخدم لاحتياجات الغاز المحلية”.

وكان شاهد من رويترز قد ذكر في وقت سابق أن دويا ضخما سمع في الدوحة.

(تغطية صحفية آندرو ميلز ومنة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد وتحرير بدور السعودي ومحمد علي فرج للنشرة العربية)

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