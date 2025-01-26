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قطر: حماس ستسلم الرهينة يهود قبل يوم الجمعة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية القطرية يوم الأحد أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وافقت على تسليم الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود واثنتين آخريين قبل يوم الجمعة في مقابل سماح إسرائيل بدخول النازحين شمال قطاع غزة بدءا من يوم الاثنين.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية “في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم”.

وأضاف “كما ستقوم حماس بتسليم ثلاث رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق”.

وقال المتحدث أن إسرائيل ستسمح “في المقابل بدءا من صباح الغد بعودة النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد خلال في المرحلة الأولى”.

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