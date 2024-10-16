قطر: لم تجر محادثات لوقف إطلاق النار في غزة في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الماضية

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بروكسل (رويترز) – قال رئيس الوزراء القطري يوم الأربعاء إنه لم تجر محادثات أو تواصل مع أي من الأطراف في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الماضية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في ختام قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل “فيما يتعلق بآفاق المفاوضات… خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الماضية، لم يكن هناك تواصل أو محادثات على الإطلاق، ونحن نتحرك في نفس الدائرة وسط صمت من جميع الأطراف”.

ويقود الشيخ محمد، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، جهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).