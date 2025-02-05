قطر: من السابق لأوانه الحديث عن تهجير الفلسطينيين

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واشنطن (رويترز) – قالت قطر، أحد الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يوم الأربعاء إن من السابق لأوانه الحديث عن تهجير الفلسطينيين من القطاع وإن الدوحة منشغلة بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي تصريحات صادمة يوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تسيطر على غزة التي مزقتها الحرب لإنشاء “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

جاء ذلك في أعقاب اقتراح سابق لترامب بنقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وردا على سؤال من فوكس نيوز حول تأثير اقتراح ترامب على محادثات وقف إطلاق النار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن للبدء في التعليق على أفكار محددة”.

وأضاف الأنصاري “نعلم أن هناك صدمة كبيرة لدى الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالتهجير. ومع ذلك فإننا نقول مجددا إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه لأننا لا نعلم كيف ستنتهي هذه الحرب”.

وأثار اقتراح ترامب بالفعل انتقادات عديدة على مستوى العالم، ورفضته مصر والأردن والسعودية.

توسطت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، في اتفاق بين إسرائيل وحماس أدى إلى وقف حرب استمرت 15 شهرا في القطاع الفلسطيني.

وعبر الأنصاري عن استعداد قطر للتوسط بين إدارة ترامب وإيران من أجل استقرار المنطقة بأكملها.

وقال الأنصاري “عملنا، حتى خلال إدارة ترامب الأولى، مع الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين. ونعتقد أن هذا هو الدور الذي يمكننا أن نضطلع به الآن، ونحن مؤهلون للقيام بذلك”.

وقال ترامب إنه يفضل التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع إيران، في حين قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران على استعداد لمنح عدوها اللدود فرصة لحل النزاعات.

وقال الأنصاري “نعتقد أن الرئيس ترامب صانع صفقات”.