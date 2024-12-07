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قطر‭:‬ نتواصل مع إدارة ترامب بشأن غزة

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الدوحة (رويترز) – قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم السبت إن بلاده تتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن غزة بعد أن شعرت بزخم جديد فيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار في أعقاب الانتخابات الأمريكية.

ولا تزال الحرب في قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وطال الدمار معظم أنحاء القطاع وقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، بينما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واستعادة الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز يوم الخميس إن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط سافر إلى قطر وإسرائيل لبدء دفعة دبلوماسية للرئيس الأمريكي المنتخب من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر في الدوحة “رأينا الكثير من التشجيع من الإدارة القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق حتى قبل أن يتولى الرئيس منصبه وهذا جعلنا في الواقع (نحاول) إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وكان هناك تواصل خلال الأسبوعين الماضيين”.

وذكر المصدر أن ستيف ويتكوف، الذي سيتولى رسميا منصب المبعوث في إدارة ترامب، التقى بشكل منفصل في أواخر نوفمبر تشرين الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري.

وينضم ترامب يوم السبت إلى العشرات من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في مراسم إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، لكن لم يتضح ما إذا كان سيلتقي بزعماء آخرين بخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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