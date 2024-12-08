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قطر: نجدد الدعوة لإنهاء أزمة سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن 2254

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دبي (رويترز) – جددت وزارة الخارجية القطرية يوم الأحد دعوتها لإنهاء الأزمة في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، والذي حدد خطوات لوقف إطلاق النار والانتقال السياسي.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تتابع التطورات في سوريا باهتمام بالغ وتؤكد “ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة الدولة بما يحول دون انزلاقها نحو الفوضى”.

ودعت الوزارة “كافة الأطياف إلى انتهاج الحوار بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد، ويحفظ للدولة مؤسساتها الوطنية، ويضمن مستقبلا أفضل للشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والعدالة”.

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