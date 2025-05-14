قطر: هجمات إسرائيل الأحدث على غزة تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على هدنة

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الدوحة (رويترز) – قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية في مقابلة يوم الأربعاء إن الهجمات الإسرائيلية على غزة هذا الأسبوع تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على وقف لإطلاق النار.

واعتبر رئيس الوزراء أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة لغزة غير ضرورية، وشدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.