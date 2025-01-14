قطر تأمل التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة “قريبا جدا”

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أعلنت قطر الثلاثاء أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة “قريبا جدا”، بعد 15 شهرا من حرب مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس أوقعت عشرات آلاف القتلى.

وقبل أسبوع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تكثفت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة يتضمن إطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واندلاع الحرب.

وأعلنت قطر التي تقوم بجهود الوساطة مع الولايات المتحدة ومصر، أن جولة المفاوضات الجارية حاليا في الدوحة وصلت إلى “مراحلها النهائية”، وأن العقبات الأخيرة التي تعترض التوصل إلى اتفاق “تمت تسويتها”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “نحن على أمل بأن هذا سيؤدي إلى اتفاق قريبا جدا”.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر مطلعة على سير المفاوضات أنه سيتم إطلاق سراح 33 رهينة في مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، أكد مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات لوكالة فرانس برس أن إسرائيل ستفرج عن نحو ألف أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة مقابل إطلاق سراح 33 رهينة.

وبموازاة المفاوضات، تواصل إسرائيل شن غارات جوية على قطاع غزة حيث قتل 18 شخصا على الأقل بينهم أطفال خلال الليل، بحسب الدفاع المدني.

واستهدفت الغارات دير البلح بوسط القطاع وخان يونس في جنوبه ومدينة غزة في الشمال.

وقتل 61 فلسطينيا على الأقل خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن “الليلة الماضية كانت قاسية ودموية” موضحا أن “الاحتلال نفذ عشرات الغارات الجوية والمدفعية في كافة مناطق القطاع”.

في المقابل، أعلن الجيش مقتل خمسة من عناصره الإثنين في معارك في شمال غزة، حيث يتركز الهجوم الإسرائيلي منذ الخريف.

– اتفاق “قريب” –

ومنذ اندلاع الحرب إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم يتم التوصل سوى إلى هدنة واحدة استمرت أسبوعا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023، واصطدمت المفاوضات غير المباشرة التي تجري منذ ذلك الحين بتصلب الطرفين.

لكن المحادثات تكثفت مع اقتراب عودة ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، وسط ضغوط دولية متزايدة على الطرفين.

وتوعّد ترامب بتحويل المنطقة إلى “جحيم” إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الإثنين أنّ إسرائيل وحماس “على وشك” إبرام اتفاق هدنة، وذلك بعد إعلان مماثل لمستشاره للأمن القومي جايك ساليفان.

وقال ساليفان للصحافيين الإثنين “نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق وقد يحصل ذلك هذا الأسبوع” مضيفا “أنا لا أقطع وعدا أو أتنبأّ، لكنّ الاحتمال قائم، وسنعمل على ترجمته واقعا”.

وأفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات أنه سيتم في مرحلة أولى إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليين “على دفعات بدءا بالأطفال والنساء”.

وأوردت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه “إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، فبحلول اليوم السادس عشر من سريان الاتفاق، ستبدأ إسرائيل في التفاوض على المرحلة الثانية للإفراج عن باقي الأسرى، الجنود الذكور، الرجال في سن الخدمة العسكرية، وجثث الرهائن الذين قُتلوا”.

وأعربت حماس عن أملها في أن “تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل”.

– “الأحياء والأموات” –

وأعلن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء “حصل تقدم فعلي في اليومين الأخيرين” مضيفا “هذه المرة يمكننا أن نأمل أنباء جيدة، إننا قريبون من الهدف، لكننا لم نبلغه بعد”.

لكنه شدد على أن إسرائيل لن تغادر “غزة طالما لم يعد جميع الرهائن، الأحياء والأموات”، مؤكدا أنه من غير الوارد الموافقة على وقف إطلاق نار نهائي، بل موقت.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيسمح لإسرائيل بالحفاظ على “منطقة عازلة” في قطاع غزة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

وكتبت صحيفة هآرتس اليسارية أنه “وفقًا للمرحلة الأولى من الاتفاق، لا يُتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة حتى تتم إعادة جميع الرهائن، لكنه سيسمح بانتقال السكان من جنوب غزة إلى شمال القطاع”.

خطف 251 شخصا في الهجوم الذي شنته حركة حماس ما زال 94 منهم محتجزين في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش عن مقتل أو وفاة 34 منهم. كما قتل في الهجوم 1210 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

في المقابل، قُتل أكثر من 46645 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ويرى المعلقون الإسرائيليون أنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق، ولا سيما بعد أن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تجاهل ضغوط وزرائه من اليمين المتطرف.

وقال وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير الثلاثاء إن “الاتفاق كارثي حقا”، بعدما أبدى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الإثنين معارضته لما وصفه بأنه “اتفاق استسلام”.

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