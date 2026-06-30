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قطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين أمريكا وإيران

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30 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها جميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت تصريحات الشيخ محمد خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن مضمون المحادثات.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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