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قطر تبلغ إيران بضرورة التزام جميع الأطراف بالدبلوماسية بعد التصعيد مع أمريكا

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دبي 9 يوليو تموز (رويترز) – أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء شدد أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم.

كانت إيران قد أطلقت طائرات مسيرة باتجاه موقع في قطر في وقت سابق من اليوم، كما تعرضت ناقلة قطرية لهجوم في مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع.

وذكرت وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء “أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

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