قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع “السلوك الإسرائيلي المتهور”

الأمم المتحدة (رويترز) – أبلغت قطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بأنها “لن تتسامح مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والتهديد المستمر للأمن الإقليمي”.

جاء ذلك بعد أن نفذت إسرائيل هجوما استهدف قياديي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وبعثت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني رسالة إلى المجلس اطلعت عليها رويترز قالت فيها “تندد دولة قطر بشدة بهذا الهجوم الإجرامي الجبان الذي يمثل انتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية”.

وأضافت السفيرة “التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توافرها”، ووصفت الهجوم الإسرائيلي بأنه “تصعيد خطير”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير محمد علي فرج)