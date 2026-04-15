قطر تحذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي

لندن 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري اليوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي على وشك أن يشعر بالتأثير الاقتصادي الكامل للحرب مع إيران لكنه أضاف أن الوضع المالي لبلاده سيكون قادرا على الصمود في وجه هذه المشكلات لمدة عام على الأقل.

وأضاف الكواري خلال نقاش نظمه صندوق النقد الدولي في واشنطن “التأثير الكامل قادم وهو ليس بعيدا” واصفا ارتفاع الأسعار عالميا في الآونة الأخيرة بأنه مجرد “غيض من فيض”.

وقال “أعتقد أنه في غضون شهر أو شهرين ستشهدون تأثيرا اقتصاديا هائلا على الصعيد العالمي”.

وأضاف “قريبا جدا ستواجهون مشكلة في توفر الطاقة وليس فقط في الأسعار. لذا، حتى لو كنتم قادرين على دفع المقابل، فلن تتمكنوا من الحصول عليها، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة جدا”.

وحذر الكواري أيضا من خطر يتمثل في أن يؤدي الانخفاض الحاد في إنتاج الأسمدة عالميا وإمداداتها من المنطقة إلى ضياع مواسم الزراعة في جميع أنحاء العالم، مما سيؤدي أيضا إلى أزمة غذائية.

* قدرة قطر على إدارة الأزمة

حذر خبراء اقتصاد في جيه.بي مورجان من أن احتمال أن ينكمش اقتصاد قطر بنحو تسعة بالمئة هذا العام بعد أن أدت غارات صاروخية إيرانية على مصنع راس لفان العملاق للغاز الطبيعي المسال إلى خفض طاقته الإنتاجية بنحو 17 بالمئة.

وقال الكواري إن التأثير العام للحرب على الوضع المالي لقطر لا يزال تحت السيطرة، نظرا لاحتياطياتها.

وأضاف “إدارة الوضع المالي على ما يرام” مشيرا إلى ميزانيتها “المحافظة” قبل الحرب ووجود صندوق قطري يساعد الحكومة على الاستقرار المالي في مواجهة الصدمات.

وقال الكواري “يمكننا الاستمرار لمدة ستة أشهر دون اللجوء إلى جهاز قطر للاستثمار والذي يمتلك احتياطيات كبيرة”، في إشارة إلى صندوق الثروة السيادي للدولة، مضيفا أنه يمكن للدوحة أيضا فرض قيود على ميزانيتها والاقتراض إذا لزم الأمر وتأجيل بعض المشروعات الاستثمارية.

وقال الكواري “لا نرى مشكلة كبيرة ويمكننا الاستمرار لمدة عام كامل دون ذلك”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )