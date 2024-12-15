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قطر تستأنف عمل سفارتها في سوريا يوم الثلاثاء

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية يوم الأحد إنها ستعاود فتح سفارتها في سوريا يوم الثلاثاء عقب إغلاقها لأكثر من 13 عاما، وذلك بعد أسبوع من الإطاحة ببشار الأسد من السلطة.

وظلت السفارة القطرية في دمشق مغلقة منذ يوليو تموز 2011 حينما سحبت الدوحة سفيرها من دمشق بعد الحملة التي شنها نظام الرئيس بشار الأسد على المحتجين في الشوارع وتسببت في سقوط قتلى، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت 13 عاما.

ولم تنضم الدوحة في السنوات القليلة الماضية إلى جهود بذلتها دول عربية عدة من أجل إصلاح العلاقات مع حكومة الأسد واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

وأفضى تقدم خاطف للمعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في السابق، إلى الإطاحة بالأسد يوم الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استئناف عمل السفارة “يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة”.

وجددت الوزارة “حرص دولة قطر التام على المساهمة الفعالة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز عملية سياسية انتقالية تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وتنقل سوريا الجديدة نحو مستقبل يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار”.

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