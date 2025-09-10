قطر تستنكر تصريحات نتنياهو “المتهورة” بشأن استضافة البلاد مكتب حماس

(رويترز) – ردت قطر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان شديد اللهجة صدر في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس استنكرت في تصريحاته بشأن استضافة البلاد مكتب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصفتها بأنها “متهورة”.

وحذر نتنياهو يوم الأربعاء قطر من أنه يتعين عليها إما طرد مسؤولي حماس أو تقديمهم للعدالة، وقال “إذا لم تفعلوا ذلك، فسنفعله نحن”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)