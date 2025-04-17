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قطر تسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا وتقول إن سوريا تريد بناء علاقات مع موسكو

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دبي (رويترز) – قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الخميس إن قطر تعتزم تعزيز علاقاتها مع روسيا.

واستعرض الزعيمان الاتفاقيات التي سيُوقعانها خلال زيارة الأمير التي وصفها الكرملين بأنها “بالغة الأهمية”.

وأضاف الشيخ تميم أن الرئيس السوري أحمد الشرع، حليف قطر، يسعى إلى بناء علاقات مع روسيا بعد الإطاحة ببشار الأسد، الحليف الوثيق لروسيا.

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