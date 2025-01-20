قطر تعلن توفير أكثر من مليون لتر وقود يوميا لغزة خلال الأيام العشرة الأولى من الهدنة

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أعلنت قطر الإثنين أنها باشرت جسرا بريا لتوفير 1,25 مليون لتر من الوقود يوميا لقطاع غزة خلال الأيام العشرة الأولى من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الأحد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان “تنفيذا لتوجيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد دشنت دولة قطر جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بـ12,5 مليون لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار (…) بواقع 1,25 مليون لتر يوميا”.

وأكّدت أنه “وصلت اليوم إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم 25 شاحنة محملة بالوقود، ممولة من دولة قطر”.

وذكرت الخارجية القطرية أنّ الوقود “يستخدم في إنارة المستشفيات ومراكز إيواء النازحين والخدمات الأساسية”.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا) تصريحا لوزير الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند أكّدت فيه “موقف دولة قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين”.

وتسببت الحرب والحصار المحكم الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة بأزمة إنسانية كارثية مع نقص كبير في الغذاء والدواء والوقود الحيوي خصوصا للمستشفيات لتشغيل مولداتها ومواصلة عملها.

وبدأت شاحنات المساعدات تدخل إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء سريان وقف إطلاق النار الأحد.

ولعبت قطر دورا كبيرا مع مصر والولايات المتحدة في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين في إطار الحرب المدمرة التي بدأت قبل أكثر من 15 شهرا.

وأفرجت حماس الأحد عن 3 رهينات إسرائيلية كن محتجزات في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في إطار الدفعة الأولى من 33 رهينة سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل أفرجت السلطات الإسرائيلية من 90 معتقلا من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة. وستفرج إسرائيل في إطار المرحلة الأولى عن نحو 1900 معتقل فلطسيني من سجونها.

هت-ع ش/غ ر