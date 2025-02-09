قطر تندد بتصريحات نتنياهو “الاستفزازية” عن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية

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القاهرة (رويترز) – نددت قطر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأحد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية.

وقال البيان “تدين دولة قطر بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية وتعدها خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.

وقطر هي وسيط رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).