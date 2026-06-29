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قطر تنصح بالتوقف مؤقتا عن الإبحار وأنشطة أخرى وتستثني الشحن التجاري

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29 يونيو حزِيران (رويترز) – نصحت قطر اليوم الاثنين بالتوقف مؤقتا عن الإبحار وبعض أشكال الأنشطة البحرية الأخرى حتى إشعار آخر، لكنها استثنت الشحن التجاري والسفن الخاضعة للاتفاقات الدولية.

وقالت وزارة المواصلات القطرية إن الإجراء الاحترازي يشمل “قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية وسائر الوسائط البحرية المماثلة”. وأكد متحدث باسم الوزارة نبأ استثناء الشحن التجاري.

ولم تذكر الوزارة سبب اتخاذ هذا الإجراء لكنه يأتي بعد يوم واحد من إعلان قطر مقتل أحد مواطنيها متأثرا بإصابته بشظايا جراء عمليات عسكرية في المنطقة بعد فقدان قاربه.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي وإيمان أبو حصيرة وآندرو ميلز – إعداد محمد عطية وحاتم علي للنشرة العربية)

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