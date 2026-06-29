قطر تنصح بالتوقف مؤقتا عن الإبحار والأنشطة البحرية الأخرى حتى إشعار آخر

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29 يونيو حزِيران (رويترز) – نصحت قطر اليوم الاثنين بالتوقف مؤقتا عن الإبحار وبعض أشكال الأنشطة البحرية الأخرى حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة المواصلات القطرية إن الإجراء الاحترازي يشمل “قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية وسائر الوسائط البحرية المماثلة”.

وأضافت أن السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية مستثناة من القرار.

ولم تذكر الوزارة سبب اتخاذ هذا الإجراء لكنه يأتي بعد يوم واحد من إعلان قطر مقتل أحد مواطنيها متأثرا بإصابته بشظايا جراء عمليات عسكرية في المنطقة بعد فقدان قاربه.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي وإيمان أبو حصيرة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)