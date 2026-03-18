قطر للطاقة: “أضرار جسيمة” جراء هجمات صاروخية على منطقة راس لفان الصناعية

18 مارس آذَار (رويترز) – أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الأربعاء وقوع “أضرار جسيمة” جراء هجمات صاروخية استهدفت مدينة راس لفان الصناعية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وزارة الداخلية عن اندلاع حريق نتيجة هجوم إيراني على المنطقة.

وقالت قطر للطاقة في بيان “تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة. ولم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم”. وأكدت عدم وقوع إصابات وأن جميع العاملين بخير.

واستنكرت قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، الهجوم وصفته بأنه يُمثل “تهديدا مباشرا” لأمنها القومي. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن إيران تُصر على استهداف قطر ودول الجوار في “نهج غير مسؤول”.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية في وقت سابق أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع في منطقة راس لفان عقب هجوم إيراني. وأكدت الوزارة السيطرة المبدئية على الحريق، دون وقوع إصابات.

وراس لفان، الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال الدوحة، مركز حيوي لقطاع الطاقة وتضم العديد من الشركات العالمية.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية ذكرت في وقت سابق أن طهران أصدرت تحذيرا بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، ومنها مصفاة راس لفان، مُعلنة أنها ستُستهدف بضربات جوية “خلال الساعات المقبلة”.

وأفاد مصدر مُطلع لرويترز اليوم بأن العمل جار على إخلاء منشآت الغاز الطبيعي المسال في راس لفان، وذلك عقب تهديد إيران بمهاجمة منشآت الطاقة في الخليج.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وجيداء طه- إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)