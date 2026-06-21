قطر للطاقة: انفجار رأس لفان نتج عن “حادث تشغيلي”

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21 يونيو حزيران (رويترز) – قالت شركة قطر للطاقة إن “حادثا تشغيليا” وقع اليوم الأحد في رأس لفان، مركز عمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد، وتسبب في انفجار وحريق في مصنع برزان للغاز.

وأضافت الشركة أنه تمت السيطرة على الحريق، لكنها لم تشر إلى ما إذا كان الانفجار قد تسبب في أي أضرار للمصنع، الذي يزود السوق المحلية بالغاز.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء الانفجار الذي أرجعته إلى “حادث تقني”. وأضافت أن الحادث لم يسفر عن “أي تسريب يهدد سلامة الأفراد”.

وكان شاهد من رويترز قد ذكر في وقت سابق أن دويا ضخما سمع في الدوحة جنوبي منشأة رأس لفان.

(تغطية صحفية آندرو ميلز ومنة علاء الدين وأحمد طلبة ومروة رشاد – إعداد بدور السعودي ومحمد علي فرج ومروة سلام للنشرة العربية)